Basket che vittoria di Trento! La Dolomiti sfonda i 100 punti e sbanca Podgorica in EuroCup
Trento si sblocca in EuroCup e lo fa con una straordinaria prestazione in quel di Podgorica. La Dolomiti piazza una super colpo in trasferta contro il Buducnost, imponendosi per 107-96 grazie soprattutto ad uno strepitoso terzo quarto, resistendo poi al tentativo di rimonta della squadra montenegrina nel finale. Si tratta del primo successo europeo della stagione e viene subito riscattato il brutto esordio casalingo della passata settimana. Con DJ Steward assente per un problema alla caviglia, l’attacco della Dolomiti viene trascinato da uno scatenato DeVante’ Jones, che firma 24 punti con un formidabile 1212 dalla lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: basket - vittoria
Basket, serie B | Pielle, Turchetto 'pesa' la vittoria con Quarrata: "Non era scontato essere a punteggio pieno dopo tre gare". VIDEO
LIVE Universiadi 2025, risultati 19 luglio in DIRETTA: nel basket 3×3 vittoria dell’Italia contro il Cile, nella pallanuoto gli azzurri battono la Corea
L'Italia Under 20 di basket dopo la vittoria dell'Europeo contro i commenti razzisti: «Ci avete dato la carica»
Vittoria in casa per il Cogoleto Basket di Coach Robello in DR1 contro il Basket Golfo dei Poeti di Coach Soncini In esclusiva su Liguria a Spicchi le parole di Claudio Bruzzone, capitano degli Sgrunters ? #comenonlavetemailetta | #liguriaaspicchi | #NVM - facebook.com Vai su Facebook
Basket, che vittoria di Trento! La Dolomiti sfonda i 100 punti e sbanca Podgorica in EuroCup - Trento si sblocca in EuroCup e lo fa con una straordinaria prestazione in quel di Podgorica. oasport.it scrive
Diretta Buducnost Trento/ Streaming video tv: Aquila capace di tutto! (basket Eurocup, 8 ottobre 2025) - Diretta Buducnost Trento streaming video tv: trasferta di Eurocup per la Dolomiti Energia, che nel turno precedente ha perso male in casa. Come scrive ilsussidiario.net