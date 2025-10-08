Si apre con una sconfitta interna il cammino di Trapani Shark nella Champions League 2025-2026. I siciliani perdono in casa contro il Tenerife, con gli spagnoli che si impongono per 78-84. A Trapani, dunque, non bastano i 16 punti di Jordan Ford e i 14 di Timmy Allen (in doppia cifra anche Sanogo, Alibegovic e Rossato) a evitare la sconfitta, mentre in casa Tenerife in doppia cifra vanno Fitipaldo con 12 punti, Doornekamp con 13 punti e Fernandez con 11. Il primo canestro è firmato Tenerife, cui risponde Rossato, ma l’equilibrio iniziale si spezza a 3’40” dalla fine del primo quarto, quando il canestro di Fran Guerra segna il primo vantaggio oltre il possesso per gli spagnoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Champions League: Trapani cade in casa con Tenerife all’esordio