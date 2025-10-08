Basket Champions League | Trapani cade in casa con Tenerife all’esordio
Si apre con una sconfitta interna il cammino di Trapani Shark nella Champions League 2025-2026. I siciliani perdono in casa contro il Tenerife, con gli spagnoli che si impongono per 78-84. A Trapani, dunque, non bastano i 16 punti di Jordan Ford e i 14 di Timmy Allen (in doppia cifra anche Sanogo, Alibegovic e Rossato) a evitare la sconfitta, mentre in casa Tenerife in doppia cifra vanno Fitipaldo con 12 punti, Doornekamp con 13 punti e Fernandez con 11. Il primo canestro è firmato Tenerife, cui risponde Rossato, ma l’equilibrio iniziale si spezza a 3’40” dalla fine del primo quarto, quando il canestro di Fran Guerra segna il primo vantaggio oltre il possesso per gli spagnoli. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: basket - champions
Basket, Reggio Emilia sconfitta da Anversa ed eliminata dalla Champions League
DAZN rinnova diritti esclusivi per la Champions League di basket 2025/26
Basket, Champions League: Trieste si arrende a Wurzburg nella prima partita dal ritorno in Europa
È cominciata la Basketball Champions League - X Vai su X
La Trapani Shark si prepara a vivere una serata storica: alle 20.30 i granata ospitano la Laguna Tenerife nella prima giornata della Champions League di basket - facebook.com Vai su Facebook
Diretta Trapani Tenerife/ Streaming video tv: esordio da brividi! (Champions League basket, 8 ottobre 2025) - Diretta Trapani Tenerife streaming video tv: esordio durissimo in Champions League per gli Shark, che hanno subito un big match. Come scrive ilsussidiario.net
BCL - Trapani Shark vs La Laguna Tenerife: dove in TV, preview, diretta - Un evento sportivo storico per la città di Trapani, che attende con grande entusiasmo il debutto in Europa, si vive questa sera. Si legge su pianetabasket.com