Bartesaghi | Il mio riferimento era Theo Hernandez C’è tanto da imparare anche se voglio …

Pianetamilan.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Bartesaghi terzino del Milan, ha parlato a Mediaset delle prossime partite con l'Italia Under 21 e non solo. Ecco le sue parole anche su Theo Hernandez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

bartesaghi il mio riferimento era theo hernandez c8217232 tanto da imparare anche se voglio 8230

© Pianetamilan.it - Bartesaghi: “Il mio riferimento era Theo Hernandez. C’è tanto da imparare, anche se voglio …”

In questa notizia si parla di: bartesaghi - riferimento

bartesaghi mio riferimento eraBartesaghi: "Il mio punto di riferimento è Theo anche se è andato via" - E a sinistra adesso monta l'insofferenza Sbranato e ucciso da tre cani mentre corre nel bosco: c’era un buco nella recinzione del giardino dei ... Si legge su msn.com

Per più di metà della mia vita, il 15 di agosto non l’ho neanche visto passare. Il mio unico riferimento era Bruno Cortona nella Roma deserta - E soprattutto ditemi se anche voi, come me, fate finta che sia normale, ma sotto ... Da linkiesta.it

Cerca Video su questo argomento: Bartesaghi Mio Riferimento Era