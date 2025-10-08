Barriere acustiche sul tratto di ferrovia in via Toscana come cambia la viabilità

Dal 9 ottobre, è prevista una nuova fase dei lavori del cantiere di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), finalizzati alla realizzazione delle barriere acustiche in via Toscana. In particolare, dal 9 ottobre al 19 dicembre 2025, è previsto: Per i tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

