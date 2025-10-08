baronissi arrestato un uomo per detenzione illegale di armi

: blitz dei Carabinieri su disposizione della Procura di Nocera Inferiore. BARONISSI. I Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno tratto in arresto un uomo residente a Baronissi per detenzione illegale di armi e munizioni. L’operazione è scattata nella mattinata del 1° ottobre 2025, a seguito di attività di indagine e controlli mirati sul territorio, volti al contrasto del possesso abusivo di armi da fuoco. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto armi detenute senza regolare autorizzazione e un quantitativo di munizioni di vario calibro. 🔗 Leggi su Zon.it

