bari weiss la fine della reputazione e la crisi dei giornali tradizionali

«L’ebrea più in ascesa dai tempi di Mosè». È il dicembre del 2022 quando Ben Smith riporta su Semafor la definizione di Bari Weiss che a una serata ha dato un suo amico, parlando di come se n’era andata dal New York Times un anno prima, nell’epoca del quiet quittin g, con un quitting che meno quiet non sarebbe potuto essere: «Quando Bari si licenzia, si fa sentire». Lunedì, è stato ufficializzato che il gruppo Paramount ha messo Bari Weiss a capo dei giornalisti della Cbs, ma soprattutto ha comprato The Free Press, la newsletter che Weiss ha aperto quattro anni fa, per centocinquanta milioni di dollari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

