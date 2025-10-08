Bari punta alla neutralità climatica | presentato il piano per tagliare del 55% le emissioni entro il 2030

Baritoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, nel corso di una seduta congiunta delle commissioni consiliari 1ª (Controlli, Legalità, Trasparenza, Urbanistica) e 4ª (Cura del Territorio, Clima, Transizione Ecologica e Ambiente), l’assessora Elda Perlino ha presentato il Paesc – Piano per l’Energia Sostenibile e il Clima del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bari - punta

Corriere dello Sport – Il Bari punta su Verre. Catanzaro, c’è Nuamah

Napoli-Bari, oltre 34 miliardi da Pnrr e Zes: così la rete punta sull?efficienza

Abbattimento Punta Perotti, il Comune di Bari: "Cassazione ha respinto nuove richieste di risarcimento"

Cerca Video su questo argomento: Bari Punta Neutralit224 Climatica