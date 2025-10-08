Bari ospita l' eccellenza del fotogiornalismo con World Press Photo 2025 | la mostra nel Palazzo della Città

World Press Photo Exhibition, la mostra di fotogiornalismo più importante al mondo, torna a Bari per il dodicesimo anno consecutivo a partire da giovedì 16 ottobre e fino a lunedì 8 dicembre 2025. Cambio di location per l’esposizione fotografica internazionale che, giunta quest’anno alla sua. 🔗 Leggi su Baritoday.it

bari ospita eccellenza fotogiornalismoTorna a Bari la World Press Photo Exhibition 2025 - Dal 16 ottobre all’8 dicembre il Colonnato del Palazzo della Città Metropolitana ospita la mostra di fotogiornalismo più prestigiosa al mondo ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

