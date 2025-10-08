Barcolana | la nave Diciotti torna a Trieste e sarà visitabile
La Nave "Ubaldo Diciotti" CP 941 della Guardia Costiera apre le sue porte al pubblico in occasione della 57esima Barcolana. Sarà visitabile nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 ottobre. L'iniziativa si pone l'obbiettivo di dare ai cittadini e ai visitatori la possibilità di conoscere da.
In questa notizia si parla di: barcolana - nave
? Ha fatto scalo giovedì 2 ottobre, al porto di Ortona, la nave Bruno Gregoretti (CP 920), prestigiosa unità multiruolo della Guardia Costiera italiana, in sosta in Abruzzo prima di raggiungere Trieste, dove domenica 12 ottobre parteciperà alla Barcolana, la sto - facebook.com Vai su Facebook
In occasione della 57° edizione della Barcolana, la Direzione Marittima di Trieste promuove l'apertura al pubblico della nave Ubaldo Diciotti CP 941
