Una prima settimana di ottobre decisamente non positiva per il Barcellona, che in pochi giorni ha incassato la sconfitta interna contro il PSG in Champions League ed il sorpasso del Real Madrid in campionato, dopo il tonfo per 4-1 sul campo del Siviglia. Ai risultati sportivi si aggiungono ora grane legali, visto che, riporta il quotidiano catalano El Periodico, club ed ex presidente Josep Maria Bartomeu sono indagati per frode fiscale ai danni dello Stato. Nello specifico la polizia ha già consegnato al Tribunale della città documentazione nella quale si mettono in dubbio 10 milioni di euro versati dalla società alla Business Futbol Espana per “operazioni di intermediazione” tra il 2018 e il 2023. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Barcellona indagato per frode fiscale: sotto accusa l’acquisto di Malcom