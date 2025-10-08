Barberino Val d’Elsa | furgone si ribalta e finisce in un fosso conducente estratto dai vigili del fuoco

Incidente stradale oggi, 8 ottobre, a Barberino Val d'Elsa. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 14 in località Valle degli Alpaca, per un furgone adibito al trasporto di legna che si è ribaltato finendo in un fosso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

barberino val d8217elsa furgone si ribalta e finisce in un fosso conducente estratto dai vigili del fuoco

