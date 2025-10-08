Barberino Val d’Elsa | furgone si ribalta e finisce in un fosso conducente estratto dai vigili del fuoco
Incidente stradale oggi, 8 ottobre, a Barberino Val d'Elsa. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 14 in località Valle degli Alpaca, per un furgone adibito al trasporto di legna che si è ribaltato finendo in un fosso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: barberino - elsa
A Barberino Val d’Elsa la festa medievale “Memoriae et Historiae de' Semifonte”
Barberino Val d’Elsa: in corso i lavori sulla rete idrica e fognaria Sono partiti a fine agosto e stanno proseguendo secondo il cronoprogramma i lavori per migliorare lo smaltimento dei reflui del Comune di Barberino Tavarnelle, con un importante investime - facebook.com Vai su Facebook
Meteo Barberino Val D'Elsa - Previsioni a lungo termine - Il grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Si legge su ilmeteo.it
Meteo Barberino Val D'Elsa Domani - A Barberino Val d'Elsa domani sarà una giornata caratterizzata da qualche nube sparsa. Secondo ilmeteo.it