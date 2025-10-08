Barbara D’Urso e Belen Rodriguez pericolosamente vicine a Ballando con le Stelle. Proprio loro che da anni non hanno un buon rapporto e anche dietro le quinte del programma Rai il gelo non si è di certo sciolto. Entrambe decise a fare bene in pista, entrambe arrabbiate per quei passi sbagliati. Ma andiamo con ordine. Barbara D’Urso e Belen pericolosamente vicine a Ballando con le Stelle. Su RaiPlay è stata condivisa la nuova puntata di Ballando Segreto, lo spin off di Ballando con le Stelle che mostra retroscena e dichiarazioni inedite sul dancing show di Milly Carlucci. Durante la chiacchierata con Barbara D’Urso, grande protagonista di questa edizione, sono state mostrate alcune immagini della conduttrice che prova nei corridoi prima di entrare in scena. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Barbara D’Urso a Ballando, a pochi passi da Belen. Poi la confessione: “Arrabbiata”