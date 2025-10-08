Barachini | si va verso pillole d' informazione spesso poco attendibili
Roma, 8 ott. (askanews) - "La crisi di partecipazione democratica a mio avviso è collegata alla crisi dell'attenzione nei confronti dell'informazione e dell'approfondimento, i dati in merito sono abbastanza interessanti, perché dove cresce la ricerca di informazioni sui social, decresce la ricerca di informazione sui siti degli editori; questo vuol dire che si va verso una 'pillola di informazione', spesso una pillola che non è neanche sempre attendibile, e si viaggia sempre meno verso l'informazione attendibile". Lo ha detto Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'Informazione e all'Editoria, nel suo intervento all'evento "Sfide, evoluzioni e strategie dei media" a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
