Bankitalia | Le maggiori spese per la difesa sono incluse solo in parte nelle previsioni del documento di finanza pubblica

L’aumento delle spese militari, a cui il governo Meloni si è impegnato con i partner della Nato, non è pienamente incorporato nei conti pubblici. È l’avvertimento che arriva dalla Banca d’Italia nell’audizione del capo del Dipartimento Economia e Statistica, Andrea Brandolini, davanti alle commissioni Bilancio riunite per l’esame del Documento programmatico di finanza pubblica 2025. “Il quadro programmatico sembra non includere, se non in parte, maggiori oneri per la capacità di difesa – ha osservato Brandolini – sebbene il Dpfp giudichi realistico un graduale aumento della spesa nel prossimo triennio, fino a 0,5 punti di Pil in più nel 2028 “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bankitalia: “Le maggiori spese per la difesa sono incluse solo in parte nelle previsioni del documento di finanza pubblica”

