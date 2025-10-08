Bankitalia | Effetti dazi già visibili Ufficio parlamentare di bilancio | Manovra esigua con impatto limitato

Ilfattoquotidiano.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima Bankitalia e poi l’Ufficio parlamentare di Bialncio sono state audite dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato riunite a Palazzo Madama. La Manovra esigua e che avrà un impatto limitato” è l’analisi di Lialia Cavallari, presidente dell’UPB. Per il capo del Dipartimento Economia e Statistica, Andrea Brandolini la pressione fiscale “salirà dal 42,5% al 42,8%”. Entrambi sottolineano l’impatto negativo sulla crescita dei dazi made in USA. Mentre l’aumento delle spese militari, graduale nel prossimo tieni fino a raggiungere il +0,5% del Pil graverà di sette punti sul debito. L'articolo Bankitalia: “Effetti dazi già visibili”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

bankitalia effetti dazi gi224 visibili ufficio parlamentare di bilancio manovra esigua con impatto limitato

© Ilfattoquotidiano.it - Bankitalia: “Effetti dazi già visibili”. Ufficio parlamentare di bilancio: “Manovra esigua con impatto limitato”

In questa notizia si parla di: bankitalia - effetti

bankitalia effetti dazi gi224DPFP, Bankitalia dice bene spread e BTP. Ma ansia debito-PIL se rendimenti salgono di tanto - Bund, ma Bankitalia rimarca quanto scritto nel DPFP riguardo all'effetto dei rendimenti sul debito- Da money.it

bankitalia effetti dazi gi224Manovra, Bankitalia: bisogna evitare misure temporanee che aumentano il debito pubblico - Via Nazionale suggerisce investimenti in ricerca e istruzione per favorire produttività e crescita. Scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Bankitalia Effetti Dazi Gi224