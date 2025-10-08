Bankitalia | Effetti dazi già visibili Ufficio parlamentare di bilancio | Manovra esigua con impatto limitato

Prima Bankitalia e poi l’Ufficio parlamentare di Bialncio sono state audite dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato riunite a Palazzo Madama. La Manovra esigua e che avrà un impatto limitato” è l’analisi di Lialia Cavallari, presidente dell’UPB. Per il capo del Dipartimento Economia e Statistica, Andrea Brandolini la pressione fiscale “salirà dal 42,5% al 42,8%”. Entrambi sottolineano l’impatto negativo sulla crescita dei dazi made in USA. Mentre l’aumento delle spese militari, graduale nel prossimo tieni fino a raggiungere il +0,5% del Pil graverà di sette punti sul debito. L'articolo Bankitalia: “Effetti dazi già visibili”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

