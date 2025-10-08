Banditi in trasferta da Milano a Desio | presi
Sono stati notati e arrestati in flagranza dai carabinieri di Desio, ieri mattina, prima che si avvicinassero all’ ufficio postale. Ma gli accertamenti fatti nelle ore successive sui due uomini finiti in carcere con l’accusa di tentata rapina in concorso, hanno portato a prendere in considerazione colpi analoghi avvenuti negli ultimi mesi, tra cui la rapina all’ufficio postale di Carimate dello scorso 20 giugno, che aveva garantito ai banditi un bottino da 100mila euro. In carcere a Monza, con l’accusa di tentata rapina in concorso, sono finiti Carlo Testa, 44 anni e Giuseppe Amoruso, 59 anni, entrambi di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
banditi - trasferta
