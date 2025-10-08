Banda dei bancomat scatenata | un' altra esplosione nella notte poi la fuga con la cassaforte
SAN PIETRO VERNOTICO - La banda dei bancomat colpisce ancora. Lo scenario dell'ennesimo furto sono le vie di San Pietro Vernotico, già teatro del tentato assalto al Postamat del locale ufficio postale. Stavolta è stato preso di mira il bancomat della Banca Popolare Pugliese situato in via. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: banda - bancomat
La banda dei bancomat, altro colpo a San Marino: quarto assalto in due mesi. Vigilante spara in aria
Banda del botto all’assalto: fanno saltare il bancomat e scappano con il forziere
Assalto con esplosivo ai bancomat. Un boato improvviso: banda in fuga
Boato nella notte a Frigole: banda di malviventi fa esplodere il bancomat https://corrieresalentino.it/2025/10/boato-nella-notte-a-frigole-banda-di-malviventi-fa-esplodere-il-bancomat/… via @Corriere Salentino - X Vai su X
La "banda del bancomat" ha messo in atto un nuovo assalto questa notte, attorno alle 4, facendo saltare lo sportello automatico della Banca Popolare Pugliese di via Grassi a San Donaci. Questa volta i ladri sono riusciti a portare via l'apparecchio con i soldi. - facebook.com Vai su Facebook
Banda del Postamat scatenata in Campania, nuovo assalto nella notte - L’ondata di assalti agli sportelli automatici delle Poste continua a colpire l’Irpinia. Secondo internapoli.it
Banda del buco scatenata: a Spongano svaligiata l’enoteca Monti. Il titolare: «Non molliamo» - Colpo grosso della banda del buco ai danni della nota Enoteca Monti di Spongano, che ha sede alla periferia del paese. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive