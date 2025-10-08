Banca Ifis Monica Regazzi e Giovanni Meruzzi si dimettono dal cda

Banca Ifis ha annunciato le dimissioni di Monica Regazzi e Giovanni Meruzzi dal Consiglio di amministrazione e da altri incarichi interni, in vista della loro nomina nel cda di illimity Bank. Il passaggio si inserisce nel percorso di integrazione tra le due realtà, avviato dopo il successo dell’offerta pubblica di acquisto e scambio conclusa il 19 settembre. Entrambi, al momento delle dimissioni, non detenevano azioni della capogruppo. La nomina nel board di illimity, promossa direttamente da Banca Ifis, ha l’obiettivo di garantire una presenza qualificata nella fase di integrazione post-Opa, assicurando continuità gestionale e competenze adeguate all’interno del nuovo assetto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

