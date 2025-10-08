Banca Ifis Monica Regazzi e Giovanni Meruzzi si dimettono dal cda

Banca Ifis ha annunciato le dimissioni di Monica Regazzi e Giovanni Meruzzi dal Consiglio di amministrazione e da altri incarichi interni, in vista della loro nomina nel cda di illimity Bank. Il passaggio si inserisce nel percorso di integrazione tra le due realtà, avviato dopo il successo dell’offerta pubblica di acquisto e scambio conclusa il 19 settembre. Entrambi, al momento delle dimissioni, non detenevano azioni della capogruppo. La nomina nel board di illimity, promossa direttamente da Banca Ifis, ha l’obiettivo di garantire una presenza qualificata nella fase di integrazione post-Opa, assicurando continuità gestionale e competenze adeguate all’interno del nuovo assetto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Banca Ifis, Monica Regazzi e Giovanni Meruzzi si dimettono dal cda

In questa notizia si parla di: banca - ifis

Opas Illimity, Banca Ifis raggiunge il 92,488%, verificate condizioni per delisting e pagamento premio in denaro del 5%

Banca Ifis, completata con successo la messa in sicurezza dell'opera "The Migrant Child" di Banksy

Banca Ifis salva ‘The Migrant Child’ di Banksy a Venezia

SPONSOR SERIE B Banca Ifis diventa Official Bank Partner della Lega Serie B.Il brand Ifis sport sarà sui campi della Serie BKT per tutta la stagione 2025/26. La Lega Serie B annuncia l’ingresso di Banca Ifis come Official Bank Partner della Serie BKT. Il nuov - facebook.com Vai su Facebook

Dal 07.10.25 all’11.01.26 #BancaIfis è main partner di “Ceroli Totale” alla GNAMC di Roma. La mostra celebra 60 anni di attività di Mario Ceroli, maestro del legno. Un progetto voluto dal Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio. #IfisArt - X Vai su X

Banca Ifis, Monica Regazzi e Giovanni Meruzzi si dimettono dal cda - Banca Ifis ha annunciato le dimissioni di Monica Regazzi e Giovanni Meruzzi dal cda in vista della loro nomina in illimity Bank. Lo riporta msn.com

Banca Ifis, consiglieri Regazzi e Meruzzi lasciano CdA per entrare in quello di illimity - Banca Ifis ha comunicato che, per poter essere nominati nel CdA di illimity Bank a seguito del successo dell'OPAS, gli amministratori indipendenti Monica Regazzi e Giovanni Meruzzi hanno ... finanza.repubblica.it scrive