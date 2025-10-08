Bambino di 10 anni precipita dal quinto piano | è gravissimo Il volo di 15 metri
Un bambino di 10 anni lotta per la vita dopo essere precipitato dal quinto piano del palazzo in cui viveva insieme alla famiglia, a Sondrio. L'incidente è avvenuto nella mattinata di. 🔗 Leggi su Leggo.it
Bambino di 10 anni precipita dal quinto piano: è gravissimo. Il volo di 15 metri - Un bambino di 10 anni lotta per la vita dopo essere precipitato dal quinto piano del palazzo in cui viveva insieme alla famiglia, a Sondrio. leggo.it scrive
