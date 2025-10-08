Bambino di 10 anni precipita dal quinto piano di un condominio a Sondrio | è gravissimo

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di 10 anni è ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il piccolo è precipitato dal quinto piano di un palazzo a Sondrio, dove vive con la famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bambino - anni

È morto il bambino di 7 anni ritrovato dal padre senza sensi nell’acqua park di Gallipoli

Novi Velia, cade dalla bici e si ferisce al volto: grave un bambino di 10 anni trasportato all’ospedale di Napoli

Haiti, rapiti una missionaria e un bambino disabile di 3 anni

bambino 10 anni precipitaBambino di 10 anni precipita dal quinto piano di un condominio a Sondrio: è gravissimo - Un bambino di 10 anni è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Si legge su fanpage.it

bambino 10 anni precipitaDrammatico incidente, bimbo di 10 anni precipita dal quinto piano: è gravissimo - E' miracolosamente vivo, ma versa in gravissime condizioni, il bambino di 10 anni precipitato stamattina dal quinto piano di un palazzo a Sondrio. ildolomiti.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bambino 10 Anni Precipita