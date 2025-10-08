Bambino di 10 anni precipita dal quinto piano a Sondrio | è in condizioni disperate

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente e i soccorsi immediati. Un bambino di 10 anni è caduto dal quinto piano di un palazzo situato in via Maffei 100 a Sondrio nella mattinata dell’ 8 ottobre, intorno alle 8:00. Il piccolo, nonostante il volo di circa 15 metri, è stato trovato ancora in vita e soccorso immediatamente dai sanitari del 118, accorsi sul posto insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia di Stato. Le sue condizioni sono molto gravi e i medici stanno facendo tutto il possibile per salvarlo. Trasferimento d’urgenza a Bergamo. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’ elicottero Areu, che ha trasportato il bambino in codice rosso all’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, centro di riferimento per i traumi pediatrici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

