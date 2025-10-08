Bambino di 10 anni cade dal quinto piano | le condizioni sono disperate
Un bambino di 10 anni è precipitato dal quinto piano di un edificio a Sondrio. Il piccolo è stato trasportato con urgenza all'ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo, i medici stanno provando a salvarlo.Il bambino caduto dal quinto pianoL'allarme è stato lanciato intorno alle 8 di mattina dell'8. 🔗 Leggi su Today.it
