Ilgazzettino.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSPITALE DI CADORE (BELLUNO) - È ancora sconvolta la piccola Sara -il nome è di fantasia- che ieri mattina uscendo di casa per salire sull?autobus che l?avrebbe portata a. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Bambina vede un branco di lupi che sbrana un cervo: la visione choc mentre va a scuola. «C'è il rischio che attacchino, siamo preoccupati»

bambina vede branco lupiBambina vede un branco di lupi che sbrana un cervo: la visione choc mentre va a scuola. «C'è il rischio che attacchino, siamo preoccupati» - Per la bambina di Ospitale quello di ieri è stato un brusco passaggio dal lupo delle favole a quello in carne ed ossa. Come scrive ilgazzettino.it

bambina vede branco lupiCervo fatto a pezzi: il banchetto dei lupi davanti a una bambina uscita di casa per andare a scuola - che ieri mattina uscendo di casa per salire sull’autobus che l’avrebbe portata ... Lo riporta ilgazzettino.it

