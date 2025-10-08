Balotelli in attesa di una squadra il volontariato coi bambini | Mi migliora come persona

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due anni fa il ritiro della patente e le 40 ore di giustizia sostitutiva con l'associazione Bimbo chiama Bimbo, da poco concluse. Ma ora Super Mario vuole continuare l'attività anche senza obblighi di legge. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

balotelli in attesa di una squadra il volontariato coi bambini mi migliora come persona

© Gazzetta.it - Balotelli, in attesa di una squadra, il volontariato coi bambini: "Mi migliora come persona"

In questa notizia si parla di: balotelli - attesa

Balotelli se la spassa sui pattini a Riccione in attesa di una chiamata dalla Serie A

Balotelli, in attesa di una squadra, il volontariato coi bambini: "Mi migliora come persona" - Due anni fa il ritiro della patente e le 40 ore di giustizia sostitutiva con l'associazione Bimbo chiama Bimbo, da poco concluse. Riporta msn.com

balotelli attesa squadra volontariatoBalotelli: «Volontariato con i bambini in attesa di un nuovo club» - L’attaccante bresciano ha terminato le 40 ore di messa alla prova dopo la patente ritirata di due anni fa, ma intende proseguire l’impegno con Bimbo chiama Bimbo ... Secondo giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Balotelli Attesa Squadra Volontariato