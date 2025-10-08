Balotelli ex centravanti dell’Inter del triplete ha deciso quale sarà il proprio destino | le ultime

Inter News 24 Balotelli, ex attaccante dell’Inter, ha parlato delle sue ultime esperienze e ha deciso di continuare a seguire la sua ultima scelta. Si è ufficialmente concluso il percorso di messa alla prova per Mario Balotelli, disposto dal Tribunale di Brescia a seguito dell’incidente stradale del novembre 2023, quando l’ex attaccante si era rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Come riportato da Milano Today, Balotelli ha svolto sei mesi di attività di volontariato presso l’associazione “Bimbo chiama Bimbo” di Brescia, totalizzando 40 ore di servizio. ESPERIENZA DI VOLONTARIATO – «È stata un’esperienza molto positiva che mi ha permesso di conoscermi meglio e migliorare come persona». 🔗 Leggi su Internews24.com

