Brescia, 8 ottobre 2025 - Mario Balotell i volontario al fianco dei bambini. Il "Bad boy" del calcio italiano, padre affettuosissimo, conferma la sua sensibilità nei confronti dei piccoli in difficoltà e ha deciso di continuare a collaborare con l'associazione "Bimbo chiama Bimbo" di Brescia. L'attaccante attualmente senza squadra, anche se ci sarebbero un club di serie a e delle squadre inglesi interessate a lui, ha terminato il percorso di messa alla prova disposto dal tribunale di Brescia dopo l 'incidente stradale del novembre 2023 e il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest che aveva fatto scattare il procedimento penale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Balotelli è Supermario con "Bimbo chiama Bimbo": volontario per l’associazione bresciana