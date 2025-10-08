Balotelli è Supermario con Bimbo chiama Bimbo | volontario per l’associazione bresciana
Brescia, 8 ottobre 2025 - Mario Balotell i volontario al fianco dei bambini. Il "Bad boy" del calcio italiano, padre affettuosissimo, conferma la sua sensibilità nei confronti dei piccoli in difficoltà e ha deciso di continuare a collaborare con l'associazione "Bimbo chiama Bimbo" di Brescia. L'attaccante attualmente senza squadra, anche se ci sarebbero un club di serie a e delle squadre inglesi interessate a lui, ha terminato il percorso di messa alla prova disposto dal tribunale di Brescia dopo l 'incidente stradale del novembre 2023 e il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest che aveva fatto scattare il procedimento penale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: balotelli - supermario
Balotelli è la mossa della disperazione: Supermario per la salvezza
I due Super Mario Galaxy, capolavori dell’era Wii di Nintendo, sono appena tornati su Switch! Ecco un rapido unboxing dell’edizione speciale, con tanto di portachiavi Sfavillotto e poster metallici! @nintendoswitchitalia #supermario #supermariogalaxy #super - facebook.com Vai su Facebook
Balotelli è Supermario con "Bimbo chiama Bimbo": volontario per l’associazione bresciana - in difficoltà e ha deciso di continuare a collaborare con l'associazione "Bimbo chiama Bimbo" di Brescia. Da ilgiorno.it
Balotelli volontario con i bambini dopo il ritiro della patente - L'attaccante attualmente senza squadra ha terminato il percorso di messa alla prova disposto dal tribunale di Brescia dopo l'incidente stradale del no ... Scrive msn.com