Balotelli è Supermario con Bimbo chiama Bimbo | volontario per l’associazione bresciana

Ilgiorno.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brescia, 8 ottobre 2025 -  Mario Balotell i volontario al fianco dei bambini. Il  "Bad boy" del calcio italiano, padre affettuosissimo,  conferma la sua sensibilità nei confronti dei piccoli in difficoltà e ha deciso di continuare a collaborare  con l'associazione "Bimbo chiama Bimbo" di  Brescia. L'attaccante attualmente senza squadra, anche se ci sarebbero un club di serie a e delle squadre inglesi interessate a lui, ha terminato il percorso di messa alla prova disposto dal tribunale di Brescia dopo l 'incidente stradale del novembre 2023 e il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest che aveva fatto scattare il procedimento penale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

balotelli 232 supermario con bimbo chiama bimbo volontario per l8217associazione bresciana

© Ilgiorno.it - Balotelli è Supermario con "Bimbo chiama Bimbo": volontario per l’associazione bresciana

In questa notizia si parla di: balotelli - supermario

Balotelli è la mossa della disperazione: Supermario per la salvezza

balotelli 232 supermario bimboBalotelli &#232; Supermario con "Bimbo chiama Bimbo": volontario per l’associazione bresciana - in difficoltà e ha deciso di continuare a collaborare con l'associazione "Bimbo chiama Bimbo" di Brescia. Da ilgiorno.it

balotelli 232 supermario bimboBalotelli volontario con i bambini dopo il ritiro della patente - L'attaccante attualmente senza squadra ha terminato il percorso di messa alla prova disposto dal tribunale di Brescia dopo l'incidente stradale del no ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Balotelli 232 Supermario Bimbo