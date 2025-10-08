Ballerine sì ma con carattere | è l’ora della tendenza borchie

Quando una tendenza arriva al suo apice, la moda le toglie la patina della prevedibilità. Così, alle ballerine, simbolo di grazia e rigore bon ton, per l’autunno 2025 sono state aggiunte le borchie. Non si pensi a minuterie affilate o vistose, quelle più popolari sono piatte e larghe: pois metallici che rivoluzionano la calzatura che fa il plié. Da acquistare nelle versioni luxury in boutique o scovarne le alternative più accessibili online, si acquistano e indossano subito tanto con jeans e trench come sotto il tailleur. Copiano le idee look più riuscite di star e insider. Le tendenze alzano il volume. 🔗 Leggi su Amica.it

