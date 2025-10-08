Ballardini | Samb all’inizio di un percorso

In diversi tra addetti ai lavori e tifosi vedono la Samb di oggi paragonabile, per il modo in cui è stata costruita, a quella della stagione 2004-2005 che uscì ai play off ad opera del Napoli. Era la formazione allenata da Davide Ballardini. Una squadra che esaltò la tifoseria per gioco, risultati e calciatori di spessore. "La Samb di oggi - spiega Davide Ballardini - non è come la mia. In quella Samb c’erano tanti giovani che poi hanno fatto una bella carriera e pochi anziani ma giusti, come Colonnello, Taccucci, Zanetti. Non la vedo paragonabile a quella di oggi. La Samb odierna che ho visto giocare contro la Juventus Next Gen, è una squadra di categoria formata da giocatori esperti, seri e capaci e con qualche giovane interessante che viene dalla Serie D. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

