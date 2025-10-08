Ballando con le Stelle vince e convince tutti ma a far notizia sulla tv generalista è il crescente interesse del pubblico più difficile da catturare. Ecco i target nel dettaglio. Lo show del sabato serata diretto e condotto da Milly Carlucci, giunto al ragguardevole traguardo della ventesima edizione, segnala innanzitutto una crescita clamorosa nel pubblico femminile giovane. Nella fascia 15-24 anni lo share medio di Ballando con le Stelle tocca il 27%. Si conferma come nelle scorse edizioni il grande successo nel target socio-economico medio e alto e nel target responsabili d’acquisto. Passando alle regioni, lo show dove furoreggiano in pista, tra gli altri, Barbara d’Urso, Fabio Fognini, Nancy Brilli e Paolo Belli, abbiamo una distruzione omogenea in Italia tra Nord, Centro, Sud e Isole. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE: RICCHI E GIOVANI DONNE PAZZI DELLO SHOW. TUTTI I TARGET