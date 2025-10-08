BALLANDO CON LE STELLE | RICCHI E GIOVANI DONNE PAZZI DELLO SHOW TUTTI I TARGET
Ballando con le Stelle vince e convince tutti ma a far notizia sulla tv generalista è il crescente interesse del pubblico più difficile da catturare. Ecco i target nel dettaglio. Lo show del sabato serata diretto e condotto da Milly Carlucci, giunto al ragguardevole traguardo della ventesima edizione, segnala innanzitutto una crescita clamorosa nel pubblico femminile giovane. Nella fascia 15-24 anni lo share medio di Ballando con le Stelle tocca il 27%. Si conferma come nelle scorse edizioni il grande successo nel target socio-economico medio e alto e nel target responsabili d’acquisto. Passando alle regioni, lo show dove furoreggiano in pista, tra gli altri, Barbara d’Urso, Fabio Fognini, Nancy Brilli e Paolo Belli, abbiamo una distruzione omogenea in Italia tra Nord, Centro, Sud e Isole. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa
Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci
Rai Radio2. . #Radio2 vi porta nel backstage di “Ballando con le stelle” Con Elisabetta Ferracini direttamente dal corner di #Radio2 radio partner del programma - facebook.com Vai su Facebook
Ancora ottimi ascolti per Milly Carlucci e “Ballando con le stelle”. Lo show dance, in onda nel prime time su Rai 1, sale al 25,7% di share con 3 milioni 92 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Ballando con le stelle, Milly Carlucci rivela: “I giovani sono con noi, incredibile risultato social” - Stasera 4 ottobre andrà in onda in prima serata sui teleschermi di Rai 1 la seconda puntata di Ballando con le stelle, il fortunato programma ... Scrive msn.com
Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: "Un successo e i giovani sono con noi" - La sfida è tra reti che hanno bisogno di numeri per i loro investitori" ... Come scrive msn.com