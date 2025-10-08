Ballando con le stelle Filippo Magnini svela | È stata una scelta di famiglia Milly Carlucci è onnipresente

Il campione olimpico Filippo Magnini parla della sua nuova esperienza a Ballando con le stelle insieme ad Alessandra Tripoli e dedica parole di grande stima alla conduttrice Milly Carlucci.

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Rai Radio2. . #Radio2 vi porta nel backstage di “Ballando con le stelle” Con Elisabetta Ferracini direttamente dal corner di #Radio2 radio partner del programma - facebook.com Vai su Facebook

Ancora ottimi ascolti per Milly Carlucci e “Ballando con le stelle”. Lo show dance, in onda nel prime time su Rai 1, sale al 25,7% di share con 3 milioni 92 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Filippo Magnini: “Ballando con le stelle? All’inizio non volevo accettare”/ “Ecco perché ho cambiato idea” - Filippo Magnini svela un retroscena sulla moglie Giorgia Palmas e sul messaggio ricevuto prima di Ballando con le stelle 2025: il prezioso supporto ... Come scrive ilsussidiario.net