Clima incandescente a Ballando con le Stelle: dopo uno scontro in diretta tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli, la polemica è esplosa sui social con offese e repliche al vetriolo che hanno travolto anche la critica di moda Daniela Fedi. Scopriamo tutto di seguito! Leggi anche: Nancy Brilli e la tragica malattia che l’ha colpita: otto operazioni, ecco come sta oggi La seconda puntata di Ballando con le Stelle si è trasformata in un vero campo di battaglia. Protagoniste dello scontro Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli, che dopo un a cceso confronto in diretta hanno infiammato i social con frecciate, offese e repliche. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ballando con le stelle, è bufera tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli: ecco il botta e risposta di fuoco