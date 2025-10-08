Ballando con le stelle è bufera tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli | ecco il botta e risposta di fuoco
Clima incandescente a Ballando con le Stelle: dopo uno scontro in diretta tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli, la polemica è esplosa sui social con offese e repliche al vetriolo che hanno travolto anche la critica di moda Daniela Fedi. Scopriamo tutto di seguito! Leggi anche: Nancy Brilli e la tragica malattia che l’ha colpita: otto operazioni, ecco come sta oggi La seconda puntata di Ballando con le Stelle si è trasformata in un vero campo di battaglia. Protagoniste dello scontro Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli, che dopo un a cceso confronto in diretta hanno infiammato i social con frecciate, offese e repliche. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa
Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci
Rai Radio2. . #Radio2 vi porta nel backstage di “Ballando con le stelle” Con Elisabetta Ferracini direttamente dal corner di #Radio2 radio partner del programma - facebook.com Vai su Facebook
Ancora ottimi ascolti per Milly Carlucci e “Ballando con le stelle”. Lo show dance, in onda nel prime time su Rai 1, sale al 25,7% di share con 3 milioni 92 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
"Ballando con le Stelle 2025": la gara più spettacolare di sempre è pronta a iniziare - La nuova edizione di Ballando con le Stelle promette fuoco e fiamme: celebrità e professionisti pronti a dare spettacolo. Riporta alfemminile.com
Barbara D’Urso a “Ballando con le stelle”: «Una scelta psicologicamente difficile, per ripartire» - Dopo due anni di assenza dal piccolo schermo, Barbara D’Urso è pronta a tornare sotto i riflettori, ma in una veste inedita: concorrente di Ballando con le stelle. Secondo iodonna.it