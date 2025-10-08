Ballando con le stelle cambio improvviso nella programmazione | quando andrà in onda la prossima puntata
News Tv. La sfida degli ascolti tra Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales si arricchisce di un nuovo capitolo, ma stavolta il rischio di una caduta libera è concreto. Dopo un debutto sotto tono e una rimonta significativa nella seconda puntata, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci deve fare i conti con un imprevisto ingombrante: un cambio nella programmazione che potrebbe costare caro. Leggi anche: Augias insulta Francesca Albanese in diretta: caos in studio Un debutto difficile seguito dalla rimonta. La nuova edizione di Ballando con le Stelle era partita con il freno a mano tirato: la prima puntata, infatti, aveva registrato il 23% di share, un risultato lontano dai fasti delle stagioni precedenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa
Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci
Rai Radio2. . #Radio2 vi porta nel backstage di “Ballando con le stelle” Con Elisabetta Ferracini direttamente dal corner di #Radio2 radio partner del programma - facebook.com Vai su Facebook
Ancora ottimi ascolti per Milly Carlucci e “Ballando con le stelle”. Lo show dance, in onda nel prime time su Rai 1, sale al 25,7% di share con 3 milioni 92 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Ballando con le Stelle, cambia tutto: la Rai rivoluziona la serata per la Nazionale - Archiviato il grande successo Auditel e social della seconda puntata, Ballando con le Stelle si prepara a tornare sabato 11 ottobre con un nuovo appuntamento che promette scintille. Lo riporta quilink.it
Ballando con le stelle cambia orario, la puntata di sabato in onda dopo la partita Estonia-Italia - Lo show danzante di Rai1 andrà in onda alle ore 22:45 subito dopo la partita di qualificazione ... fanpage.it scrive