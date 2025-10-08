News Tv. La sfida degli ascolti tra Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales si arricchisce di un nuovo capitolo, ma stavolta il rischio di una caduta libera è concreto. Dopo un debutto sotto tono e una rimonta significativa nella seconda puntata, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci deve fare i conti con un imprevisto ingombrante: un cambio nella programmazione che potrebbe costare caro. Leggi anche: Augias insulta Francesca Albanese in diretta: caos in studio Un debutto difficile seguito dalla rimonta. La nuova edizione di Ballando con le Stelle era partita con il freno a mano tirato: la prima puntata, infatti, aveva registrato il 23% di share, un risultato lontano dai fasti delle stagioni precedenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, cambio improvviso nella programmazione: quando andrà in onda la prossima puntata