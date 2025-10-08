Ballando con le Stelle cambia ancora orario | a che ora inizia la puntata dell’11 ottobre

Terzo appuntamento con Ballando con le Stelle e nuovo cambio di orario. Dopo l’esordio alle 20:35 e lo slittamento strategico della seconda puntata alle 21:35, sabato 11 ottobre 2025 lo show di Milly Carlucci partirà ancora più tardi per lasciare spazio alla partita Estonia–Italia. Indice. Ballando con le Stelle, perché cambia orario l’11 ottobre 2025. A che ora inizia e quanto dura la puntata. Come cambia la strategia del sabato Rai 1. Classifica e curiosità di stagione. Dove vedere Ballando con le Stelle l’11 ottobre 2025. FAQ Orario Ballando con le Stelle 11 ottobre 2025. Ballando con le Stelle, perché cambia orario l’11 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

