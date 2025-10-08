Bagno d' ottobre fatale turista tedesco muore in spiaggia

Tragedia a Baia Domizia. Un turista tedesco di 65 anni ha perso la vita nelle acque antistanti un noto albergo. La vittima è stata rinvenuta a poca distanza dalla riva da alcune persone che si trovavano nei pressi della spiaggia. Immediato l’allarme ai mezzi di soccorso. All’arrivo del 118. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Cascate del Lazio, gli angoli nascosti per un bagno anche in ottobre

Trump: "Dal 1° ottobre dazi al 100% su farmaceutici di marca o brevettati, al 50% per mobili da cucina e bagno"

Bagno di Romagna, cade in un dirupo e muore: chi era il 78enne scomparso - Una raccolta di castagne uguale a tante altre fatte in tanti anni di vita assieme si è trasformata ieri in una tragedia fatale per Giorgio Papaleo. Secondo corriereromagna.it

Cade nel dirupo e muore davanti alla moglie - Bagno di Romagna (Cesena), 7 ottobre 2025 – Incidente mortale nel primo pomeriggio di ieri sulle montagne sopra Bagno di Romagna nella zona sopra l’ex podere La Valle. Da msn.com