Bagno di Romagna Fratelli d' Italia | Turisti in calo del 13% impossibile nascondere il fallimento
"Bagno di Romagna continua a perdere turisti: il calo del 13,5% riferito al periodo gennaio-agosto 2025, e riportato nell'apposita tabella riepilogativa dalla Regione Emilia-Romagna, è evidente". A denunciare il problema è il gruppo di Fratelli d'Italia di Bagno di Romagna, che poi aggiunge. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Confcommercio: "Rilanciare Bagno di Romagna come stazione climatica, risorsa strategica per il turismo"
Più di un anno di amministrazione comunale a Bagno di Romagna, duro attacco di FdI: "Bilancio disastroso"
Bagno di Romagna si prepara a un fine settimana in costume, torna la rievocazione storica dei "Giorni del Capitano"
L’accusa di Fratelli d’Italia: "Gnomi e casette sbiadite" - Filippo Lanzi dice che il sentiero di Bagno di Romagna è in stato di degrado "Inaccettabile che manchi la manutenzione: inutile dare la colpa al maltempo". Da ilrestodelcarlino.it
"Amo la mia terra e mi presento alle comunali" - quello di Alice Buonguerrieri, deputata, presidente di Fratelli d’Italia Forlì- Lo riporta ilrestodelcarlino.it