Badolato | Parco Toschi preso di mira dai vandali Bernardi | Molti minorenni avvisati i carabinieri
Panchine distrutte, cartelli stradali sdradicati e lanciati in mezzo al prato. Questo è lo scenario che avviene di fronte agli occhi dei nostri visitatori e cittadini, e la nostra amministrazione non vede? A denunciare la situazione, che sta colpendo il parco Toschi, una delle aree più frequentate da famiglie e corridori, è il consigliere comunale Roberto Badolato (nella foto), esponente dell’opposizione. Il disagio, segnalato con foto dai cittadini, evidenzia le criticità di arredo urbano che il paese sta vivendo. Una situazione che va avanti da diverso tempo. A controbattere le critiche, è arrivata la risposta del sindaco Bernardi, che ha assicurato di agire per riparare i danni causati da azioni incivili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
