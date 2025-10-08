Badante ladra arrestata a Taranto derubava gli anziani assistiti | come è stata incastrata

Notizie.virgilio.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Taranto una badante di 53 anni è stata arrestata per furto aggravato ai danni di anziani assistiti, incastrata da una telecamera. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

badante ladra arrestata a taranto derubava gli anziani assistiti come 232 stata incastrata

© Notizie.virgilio.it - Badante ladra arrestata a Taranto, derubava gli anziani assistiti: come è stata incastrata

In questa notizia si parla di: badante - ladra

badante ladra arrestata tarantoBadante ladra arrestata a Taranto, derubava gli anziani assistiti: come è stata incastrata - A Taranto una badante di 53 anni è stata arrestata per furto aggravato ai danni di anziani assistiti, incastrata da una telecamera. Scrive virgilio.it

badante ladra arrestata tarantoTaranto, badante ruba denaro agli anziani assistiti: arrestata - Dai controlli nelle banche dati delle Forze dell’Ordine è emerso che la badante aveva già precedenti simili, sempre ai danni di persone anziane. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Badante Ladra Arrestata Taranto