Bad Bunny si esibirà al Superbowl? Folle e ridicolo Non so chi sia e non so perché lo stiamo facendo | la rabbia del presidente americano Donald Trump
La megastar portoricana Bad Bunny sarà protagonista dell’Halftime Show, in programma al Levi’s Stadium di Santa Clara, California, domenica 8 febbraio 2026 e trasmesso in diretta su NBC. Una scelta arrivata un po’ a sorpresa, dopo i rumors che si sono rincorso sull’eventuale partecipazione di Adele, fino a Taylor Swift che però avrebbe declinato per motivi strettamente privati (“Non potrei pensare alla coreografia mentre il mio fidanzato Travis Kelce rischia la vita sul campo”). Tra chi ha storto il naso per la scelta caduta su Bad Bunny addirittura il presidente americano Donald Trump, che a Greg Kelly di Newsmax ha affermato che la scelta era “assolutamente ridicola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
