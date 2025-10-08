Bad Bunny si esibirà al Superbowl? Folle e ridicolo Non so chi sia e non so perché lo stiamo facendo | la rabbia del presidente americano Donald Trump

Ilfattoquotidiano.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La megastar portoricana Bad Bunny sarà protagonista dell’Halftime Show, in programma al Levi’s Stadium di Santa Clara, California, domenica 8 febbraio 2026 e trasmesso in diretta su NBC. Una scelta arrivata un po’ a sorpresa, dopo i rumors che si sono rincorso sull’eventuale partecipazione di Adele, fino a Taylor Swift che però avrebbe declinato per motivi strettamente privati (“Non potrei pensare alla coreografia mentre il mio fidanzato Travis Kelce rischia la vita sul campo”). Tra chi ha storto il naso per la scelta caduta su Bad Bunny addirittura il presidente americano Donald Trump, che a Greg Kelly di Newsmax ha affermato che la scelta era “assolutamente ridicola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

bad bunny si esibir224 al superbowl folle e ridicolo non so chi sia e non so perch233 lo stiamo facendo la rabbia del presidente americano donald trump

© Ilfattoquotidiano.it - “Bad Bunny si esibirà al Superbowl? Folle e ridicolo. Non so chi sia e non so perché lo stiamo facendo”: la rabbia del presidente americano Donald Trump

In questa notizia si parla di: bunny - esibir

bad bunny esibir224 superbowlSaturday Night Live, Bad Bunny reagisce alle critiche sull'Halftime Show del Super Bowl - Leggi su Sky TG24 l'articolo Saturday Night Live, Bad Bunny reagisce alle critiche sull'Halftime Show del Super Bowl ... Riporta tg24.sky.it

bad bunny esibir224 superbowlBad Bunny protagonista del Super Bowl 2026 - Bad Bunny protagonista dell'attesissimo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl 2026, un evento che unisce musica e cultura. Si legge su notiziemusica.it

Cerca Video su questo argomento: Bad Bunny Esibir224 Superbowl