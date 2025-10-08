Baby gang inviata ‘Fuori dal coro’ aggredita dai maranza a Treviso
Un gruppo di adolescenti ha iniziato a gridarle contro e a lanciare bottiglie. La giornalista è stata colpita a un ginocchio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: baby - gang
Rapine, droga, pestaggi con le baby gang senza freni: «Ancona, ogni giorno due reati»
Numana, furti e pestaggi, baby gang scatenate: difende l?amico e a 17anni viene massacrato a Marcelli
Il quartiere Cappuccini di Romano di Lombardia, da rione modello all’assedio delle baby gang
Baby Gang è stato scarcerato e va ai domiciliari: in comunità a disintossicarsi col braccialetto elettronico - X Vai su X
Baby Gang ai domiciliari. Rajae Bezzaz ci racconta chi sono i maranza Guarda il video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/baby-gang-ai-domiciliari-rajae-ci-racconta-chi-sono-i-maranza_885018 #Striscialanotizia #RajaeBezzaz #BabyGang - facebook.com Vai su Facebook
Inviata ‘Fuori dal coro’ aggredita a Treviso durante servizio su baby gang - (Adnkronos) – Aggressione ai danni della giornalista Cristina Autore, inviata a Treviso dalla trasmissione di Retequattro ‘Fuori dal coro’ per un servizio sulle baby gang. Secondo msn.com
Baby Gang, convalidato l'arresto. La sua difesa: «A casa ho una collana da 200mila euro, ho la pistola per difendermi» - Convalidato l'arresto del trapper da parte della gip di Milano Fiammetta Modica. Secondo leggo.it