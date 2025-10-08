Baby gang inviata ‘Fuori dal coro’ aggredita dai maranza a Treviso

Un gruppo di adolescenti ha iniziato a gridarle contro e a lanciare bottiglie. La giornalista è stata colpita a un ginocchio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

baby gang inviata 8216fuoriInviata ‘Fuori dal coro’ aggredita a Treviso durante servizio su baby gang - (Adnkronos) – Aggressione ai danni della giornalista Cristina Autore, inviata a Treviso dalla trasmissione di Retequattro ‘Fuori dal coro’ per un servizio sulle baby gang. Secondo msn.com

