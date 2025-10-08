Babbo Natale di nuovo in Val Seriana dal 15 novembre a Clusone la sua Casa Bergamasca
Clusone. La partenza dai ghiacci del Nord è ormai imminente e Babbo Natale per il suo tour in Bergamasca ha ancora una volta le idee chiare, scegliendo da sabato 15 novembre la ValSeriana e soprattutto Clusone, uno dei Borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club. L’annuncio ufficiale è arrivato in questi giorni, grazie al sinergico impegno dello staff della Fattoria Ariete di Gorno (che dal 2007 cura l’accoglienza in Valle dell’illustre ospite) unitamente a Comune di Clusone, Turismo Pro Clusone, Promoserio, Operatori e Distretto del Commercio dell’Alta Val Seriana. “Sarò ospite – ha confermato Babbo Natale stesso in un comunicato – in un’antica e accogliente dimora dal ricco passato, Palazzo Bertacchi, nel centro storico del borgo tutto da scoprire ed ammirare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: babbo - natale
Orrore nel paese di Babbo Natale, strage di renne per il caldo: “Situazione anomala”
Matteo Bocelli: «Il ricordo più bello dell'infanzia è legato a ogni volta che mio babbo tornava dalle tournée. Io e mio fratello correvamo ad abbracciarlo come se fosse Natale»
Sinner e gli attacchi di Mannarino per caso Clostebol: “Non credo a Babbo Natale”
È aperta la Bottega dei Regali di Natale! Babbo Natale parte in anticipo... Scopri tutte le nostre selezioni e fatti ispirare per i regali di Natale. Il mio primo Natale Una festa speciale, abbracci infiniti, baci con lo schiocco e tante emozioni nell'aprire i rega - facebook.com Vai su Facebook
Babbo Natale di nuovo in Val Seriana, dal 15 novembre a Clusone la sua Casa Bergamasca - La novità di quest’anno, in fase di definitivo allestimento, sarà la vendita online dei biglietti di ingresso (10 euro + 1 euro di prevendita), con accesso gratis per i bimbi fino a due anni di età. Come scrive bergamonews.it
Clusone, il 15 novembre apre la Casa bergamasca di Babbo Natale - Sarà aperta fino al 26 dicembre a Palazzo Bertacchi, nel centro storico. Segnala ecodibergamo.it