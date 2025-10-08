Babbo Natale di nuovo in Val Seriana dal 15 novembre a Clusone la sua Casa Bergamasca

Clusone. La partenza dai ghiacci del Nord è ormai imminente e Babbo Natale per il suo tour in Bergamasca ha ancora una volta le idee chiare, scegliendo da sabato 15 novembre la ValSeriana e soprattutto Clusone, uno dei Borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club. L’annuncio ufficiale è arrivato in questi giorni, grazie al sinergico impegno dello staff della Fattoria Ariete di Gorno (che dal 2007 cura l’accoglienza in Valle dell’illustre ospite) unitamente a Comune di Clusone, Turismo Pro Clusone, Promoserio, Operatori e Distretto del Commercio dell’Alta Val Seriana. “Sarò ospite – ha confermato Babbo Natale stesso in un comunicato – in un’antica e accogliente dimora dal ricco passato, Palazzo Bertacchi, nel centro storico del borgo tutto da scoprire ed ammirare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

