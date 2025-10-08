Babafesta il festival internazionale dedicato ai libri illustrati per bambine e bambini | l' inaugurazione

Baritoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 9 ottobre, alle ore 17.00, nello Spazio Murat, il sindaco di Bari Vito Leccese inaugurerà ufficialmente la quinta edizione della Babafesta, il festival internazionale dedicato ai libri illustrati per bambine e bambini di tutte le età. Ideato da Babalibri e SPINE Bookstore con il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: babafesta - festival

Ritorna la Babafesta: il festival dei libri illustrati per bambine e bambini di ogni età

babafesta festival internazionale dedicatoBabafesta 2025: domani a Bari l’inaugurazione con il sindaco Vito Leccese allo Spazio Murat - Ideata da Babalibri e SPINE Bookstore con il sostegno del Comune di Bari e di Puglia Culture, la manifestazione trasformerà la città in un grande laboratorio diffuso di creatività, lettura e partecipa ... Si legge su giornaledipuglia.com

babafesta festival internazionale dedicatoÈ Babafesta anche a Noci! -  Partirà da Noci la quinta edizione del Babafesta grazie alla collaborazione della libreria Fatti di carta, della Biblioteca comunale “Mons. Riporta noci24.it

Cerca Video su questo argomento: Babafesta Festival Internazionale Dedicato