Azienda di distribuzione di farmaci presenta un progetto per ampliare e sviluppare la sede

Forlitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cooperativa che opera nel settore farmaceutico Corofar ha depositato in Comune un progetto per ampliare il suo centro logistico, che si trova in via Traiano Imperatore, traversa di via Ravegnana. L'azienda si occupa di distribuzione di farmaci e altri servizi a favore di circa 200 farmacie del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: azienda - distribuzione

