Avvolto dalle fiamme mentre brucia sterpaglie in campagna | muore 80enne
ALEZIO – Aveva acceso un fuoco per bruciare delle sterpaglie accumulate su un terreno di proprietà, quando per circostanze ancora da chiarire è stato avvolto dalle fiamme: è morto ustionato l’anziano 80enne di Matino, Marco Marsano, vittima della terribile storia di cronaca di queste ore. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: avvolto - fiamme
Incendio da Babetta: avvolto dalle fiamme, distrutti vestiti e arredi. “Una cosa drammatica”
Incendio a Pesaro, scoppio e fiamme in un garage di via Vanzolini: condominio avvolto dal fumo. Vigili del fuoco in azione, ci sono persone intossicate
Incendio a Pesaro, scoppio e fiamme in un garage di via Vanzolini: condominio avvolto dal fumo. Vigili del fuoco in azione, ci sono persone intossicate. Foto e video.
Garage avvolto dalle fiamme a Marina di Pisa, bruciate anche due moto https://ift.tt/Mbodf1s https://ift.tt/qcRaN1X - X Vai su X
Incendiate le giostre nel parco mercadante sul centralissimo Corso Vittorio Emanuele a Napoli. Le fiamme hanno avvolto e distrutto l'area giochi. Fortunatamente non c'erano bambini perché erano recintate per lavori di manutenzione. Sul posto i Vigili del F - facebook.com Vai su Facebook
Edificio avvolto dal fumo. Brucia un quadro elettrico: diverse squadre dei vigili del fuoco in azione - Momenti di paura e apprensione nella serata di mercoledì 1 ottobre ad Oltretorrente, una frazione del comune di Ortisei, in val Gardena. Da ildolomiti.it
Monserrato, avvolto dalle fiamme mentre sistema una guaina: è gravissimo - Dramma questa mattina a Monserrato, per un rogo scoppiato sul terrazzo di una casa in via Casteldoria. Scrive unionesarda.it