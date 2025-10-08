Avvolto dalle fiamme mentre brucia sterpaglie in campagna | muore 80enne

Lecceprima.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ALEZIO – Aveva acceso un fuoco per bruciare delle sterpaglie accumulate su un terreno di proprietà, quando per circostanze ancora da chiarire è stato avvolto dalle fiamme: è morto ustionato l’anziano 80enne di Matino, Marco Marsano, vittima della terribile storia di cronaca di queste ore. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

