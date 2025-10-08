Avvisi bonari Inps agricoltori e imprenditori agricoli 2025 | per chi e cosa fare
In arrivo gli avvisi bonari per chi lavori nel settore agricolo, precisamente per i lavoratori autonomi e i datori di lavoro del settore con documentazione già disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente. È l’Inps a fornirne le indicazioni con una circolare pubblicata nelle ultime ore nella quale avvisa gli interessati che l’eventuale comunicazione ricevuta fa riferimento al debito residuo dei contributi previdenziali e assistenziali e delle somme aggiuntive. Nel messaggio, l’Inps chiarisce anche quali sono i periodi di riferimento dei contributi non pagati. Ecco, quindi, a chi è arrivata la comunicazione dell’avviso bonario e cosa fare. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Agricoltura: avvisi bonari per lavoratori autonomi e datori di lavoro. La nuova documentazione è disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente
Vi risulta che al telefono ADE non gestisce più gli avvisi bonari per i quali occorre solo acquisire il versamento fatto?… Si passa per il Civis come da accordo tra in consiglio nazionale e ADE…
Lavoro agricolo: in arrivo gli avvisi bonari 2023 e 2024 - 2955 del 2025, interviene in materia di gestione contributiva Agricola per comunicare la prossima emissione degli ...
Datori di lavoro e autonomi agricoli: emissione degli avvisi bonari - Nel Cassetto Previdenziale del Contribuente sono disponibili gli avvisi bonari per datori di lavoro e autonomi agricoli, con dettaglio dei debiti contributivi ...