Avvisi bonari Inps agricoltori e imprenditori agricoli 2025 | per chi e cosa fare

In arrivo gli avvisi bonari per chi lavori nel settore agricolo, precisamente per i lavoratori autonomi e i datori di lavoro del settore con documentazione già disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente. È l’Inps a fornirne le indicazioni con una circolare pubblicata nelle ultime ore nella quale avvisa gli interessati che l’eventuale comunicazione ricevuta fa riferimento al debito residuo dei contributi previdenziali e assistenziali e delle somme aggiuntive. Nel messaggio, l’Inps chiarisce anche quali sono i periodi di riferimento dei contributi non pagati. Ecco, quindi, a chi è arrivata la comunicazione dell’avviso bonario e cosa fare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

