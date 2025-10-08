Avevo il cellulare in modalità aereo ho scoperto di aver vinto il Nobel in mezzo ai grizzly | ecco perché Fred Ramsdell non ha risposto alla chiamata da Stoccolma

Durante un viaggio tra le montagne del Nord-Ovest degli Stati Uniti, l’immunologo statunitense Fred Ramsdell ha scoperto di aver vinto il Premio Nobel per la Medicina 2025. Il ricercatore si trovava con la moglie Laura O’Neill in una zona priva di copertura telefonica, con il cellulare in modalità aereo, mentre il comitato Nobel tentava invano di contattarlo per comunicargli la notizia. Secondo il segretario generale del comitato, Thomas Perlmann, “ erano ancora nella natura selvaggia e lì ci sono molti orsi grizzly, quindi si è molto preoccupato quando lei ha urlato. Fortunatamente era per il premio Nobel – e ha aggiunto – Era molto felice e sorpreso, non si aspettava affatto il riconoscimento”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

