Il vincitore della 24esima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, Daniele Doria, ha subito uno stop per una operazione necessaria, prima di partire per l’America per la borsa di studio e lavoro, vinta proprio alla Finale del talent di Canale 5. Il ballerino ha risposto ai fan che gli hanno chiesto il motivo del ricovero con uno scatto che lo ritrae seduto con i piedi fasciati: “Che ridere questa foto. Qui appena tornato a casa dopo l’operazione. Amori, nulla di grave. Ho un problema con i miei allucini, erano incarniti e sono diventati col tempo ingestibili e fastidiosissimi. Quindi ho deciso di risolverla così”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Avevo gli alluci incarniti. È arrivato un intervento spuntato all’improvviso”: così il ballerino e vincitore di Amici 24 Daniele Doria tranquillizza i fan