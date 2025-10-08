Aversa furto lampo al ristorante Primo Sushi | via cassa da 6mila euro e bottiglie di vino da 15mila
Nuovo episodio di criminalità ad Aversa, dove ieri mattina, martedì 7 ottobre, alle 5:49, ignoti malviventi hanno preso di mira il ristorante Primo Sushi in via Dante Alighieri. In un furto lampo di appena 30 secondi, i ladri hanno forzato l’ingresso del locale e si sono diretti verso la cassa, convinti di trovare denaro. Aversa, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: aversa - furto
Aversa, tentato furto al bar-tabacchi “Lama”: ladri messi in fuga dall’allarme
Aversa, furto nella pizzeria Carlo Sammarco. Il titolare: “Occorrono più controlli”
Furto nella notte ad Aversa: colpo al centro scommesse Goldbet di viale Kennedy
Furto nella notte ad Aversa: colpo al centro scommesse Goldbet di viale Kennedy || https://short-url.org/1fr6Y - facebook.com Vai su Facebook
Furto al Ristorante Roma. Il terzo in meno in un mese: "Stesso ladro, un incubo" - Una vigilia di Ferragosto da dimenticare per i gestori del Ristorante Roma, preso di mira dallo stesso ladro per la terza volta in meno di un mese. Lo riporta lanazione.it
Pozzuoli, furto da 15mila euro in un ristorante: accusa dipendente ma viene accoltellato - Quindicimila euro spariti dal ristorante, i sospetti che ricadono su un dipendente che all'incontro chiarificatore si presenta con i suoi due fratelli che accoltellano il titolare. Scrive ilmattino.it