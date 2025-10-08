Avellino un pomeriggio tra libri e movimento alla Libreria L’angolo delle Storie

Avellinotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'occasione speciale per avvicinare i più piccoli alla lettura e al movimento in modo divertente e coinvolgente: venerdì 10 ottobre alle ore 17.00, la Libreria L’angolo delle Storie ospiterà l’evento “Leggi, gioca e muoviti con noi!”, pensato per bambine e bambini dai 5 anni.L’appuntamento fa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avellino - pomeriggio

Avellino, pomeriggio libero: Biancolino fa riposare i calciatori - E così Raffaele Biancolino ed il suo staff ieri hanno deciso di concedere un pomeriggio libero ai ... Segnala ilmattino.it

Carrarese-Avellino, sfida equilibrata nelle quote dei bookmakers - Imbattuti i toscani, reduci da un pareggio e una vittoria l'Avellino, si tratta di un match ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Avellino Pomeriggio Libri Movimento