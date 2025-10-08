Avellino un pomeriggio tra libri e movimento alla Libreria L’angolo delle Storie
Un'occasione speciale per avvicinare i più piccoli alla lettura e al movimento in modo divertente e coinvolgente: venerdì 10 ottobre alle ore 17.00, la Libreria L’angolo delle Storie ospiterà l’evento “Leggi, gioca e muoviti con noi!”, pensato per bambine e bambini dai 5 anni.L’appuntamento fa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - pomeriggio
Nel pomeriggio le prime indicazioni per la sfida con la Juve Stabia Intanto alle 17 seduta a porte aperte per l'Avellino - facebook.com Vai su Facebook
Questo pomeriggio Dino Manganiello verrà dimesso dall’OPA di Massa. Il peggio è passato, ora non resta che riabbracciarti su quei gradoni. Forza Dino! #usavellino1912 #Branco - X Vai su X
Avellino, pomeriggio libero: Biancolino fa riposare i calciatori - E così Raffaele Biancolino ed il suo staff ieri hanno deciso di concedere un pomeriggio libero ai ... Segnala ilmattino.it
Carrarese-Avellino, sfida equilibrata nelle quote dei bookmakers - Imbattuti i toscani, reduci da un pareggio e una vittoria l'Avellino, si tratta di un match ... Come scrive msn.com