Avellino si rivede Tutino | passi avanti per l’attaccante

Tempo di lettura: 2 minuti Allenamento vivace e tanto lavoro al Partenio-Lombardi, dove l’ Avellino di Raffaele Biancolino continua la preparazione in vista del derby del 18 ottobre contro la Juve Stabia. Il gruppo lavora con intensità, tra esercizi di forza e prove tattiche, con l’obiettivo di ritrovare brillantezza e continuità. La notizia più confortante arriva da Gennaro Tutino, che ha ripreso a correre con ritmo costante e il sorriso stampato in volto. L’attaccante napoletano, seguito con attenzione da Giovanni D’Agostino a bordo campo, sta bruciando le tappe del recupero dopo lo stop delle scorse settimane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

