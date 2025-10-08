Avellino si apre la caccia al mini abbonamento
Tempo di lettura: 2 minuti Parte oggi, mercoledì 8 ottobre 2025, la nuova campagna di mini abbonamenti dell’ U.S. Avellino 1912. Dalle ore 15:00, i tifosi biancoverdi potranno sottoscrivere il titolo valido per le prossime sei partite casalinghe di campionato, in programma fino al termine del girone d’andata. L’iniziativa, pensata per consentire ai sostenitori di seguire da vicino la squadra di Raffaele Biancolino, prevede la possibilità di sottoscrizione presso la biglietteria dello stadio “Partenio-Lombardi”, nei punti vendita del circuito Go2 su tutto il territorio nazionale e online all’indirizzo www. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: avellino - apre
Avellino, il bilancio consuntivo non passa: si apre la stagione del commissariamento
Avellino, il 26 luglio l’Alzata del Pannetto apre i festeggiamenti per l’Assunta
L'Avellino Basket apre il campionato in trasferta a Rieti
LabTv. . Nel Pd irpino si apre una doverosa analisi interna dopo il voto espresso dagli iscritti alle elezioni del segretario regionale. Per Piero De Luca, infatti, in provincia di Avellino non è arrivato neanche il consenso della maggioranza dei tesserati se ai votan - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, giovani e specializzati: è caccia a ottomila profili - 640 i posti di lavoro disponibili in Irpinia nel periodo settembre- Riporta ilmattino.it
Avellino, caccia ai talenti di Serie A. I nomi nel mirino: c'è anche Simone Pafundi - Sono questi i due binari sui quali l'Avellino vuole percorrere la via per la costruzione della squadra che dovrà affrontare il prossimo torneo di Serie B ... Lo riporta m.tuttomercatoweb.com